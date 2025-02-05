Зимой донецкий Шахтер продал двух ключевых игроков основы. Турецкий Трабзонспор подписал Александра Зубкова и Даниила Сикана, которые имеют опыт игры за сборную Украины.

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Детали контрактов

Между тем как сообщает 24 Канал со ссылкой на Kamuyu Aydınlatma Platformu, стали известны финансовые детали трансфера украинцев в Турцию. Трабзонспор внес детали сделки с Шахтером в специальную электронную систему, которая работает на фондовой бирже Borsa Istanbul.

Согласно ей, Трабзонспор заплатил украинскому клубу по 6 миллионов евро за каждого из игроков. Эта сумма будет выплачена 5-6 траншами. Кроме того, опубликованы и зарплаты Зубкова и Сикана.

Оба подписали соглашения на 4,5 года. Доход Александра будет составлять 1,45 миллиона евро на сезон, тогда как зарплата Даниила – 1 миллион евро в год. При этом Трабзонспор оплатил еще и агентские комиссии в размере по 5% от их суммарной зарплаты по контрактам.

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Напомним, что Трабзонспор занимает 11 место в чемпионате Турции, но имеет матч в запасе. Зубков и Сикан уже успели дебютировать за новую команду. Александр имеет лишь одну игру в активе, тогда как Даниил – два матча и один ассист.