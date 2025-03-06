Боксер столкнулся с проблемами относительно неуплаты налогов. Российский спортсмен задолжал определенную сумму средств, сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Бетербиев задолжал смешные средства

По имеющейся информации Артур Бетербиев задолжал 21 тысячу 235 рублей, что равняется примерно 9 тысячам 800 гривнам. Также источник указывает, что боксер нет официального бизнеса в России, а единственное ИП он закрыл в 2024 году.

Отметим, что друг Кадырова еще в 2022 году получил новое гражданство и скрывается от санкций. Бывший абсолютный чемпион мира выступает под канадским флагом.

К слову. Артур Бетербиев трижды встречался в ринге с Александром Усиком. На счету россиянина одна победа и два поражения в боях против украинского чемпиона.

Напомним, что в последнем поединке Артур Бетербиев дрался против Дмитрия Бивола 22 февраля в Эр-Рияде. Тогда россиянин проиграл раздельным решением судей и потерял титулы и звание абсолютного чемпиона мира.