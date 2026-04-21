Футболист, который может сыграть против Динамо, ранее работал грузчиком

Не все спортсмены сразу выбирают карьеру в футболе. Прежде чем стать профессиональным футболистом, они часто пробуют разные виды спорта или даже другие профессии. Один из таких – полузащитник Чернигова Артур Бибик, который поделился историей о том, чем занимался, чтобы зарабатывать на жизнь до начала своей футбольной карьеры.

После окончания юношеской спортивной школы Артур играл в дворовый футбол, но денег это не приносило. Поэтому 18-летний юноша работал грузчиком, вместе с водителем доставляя мясо в магазины Чернигова, о чем рассказал в интервью NV.

Как Бибик стал футболистом?

Через два месяца работы Бибика пригласили на просмотр в Чернигов, а уже 22 апреля он может выйти на поле в полуфинале Кубка Украины против Металлиста 1925.

Когда я пришел на отбор, я параллельно работал и после тренировок мог быть грузчиком, потому что еще не знал, подойду ли в команду, а деньги были нужны. Поэтому приходилось совмещать работу и тренировки,

– отметил спортсмен.

В то же время, после того как ему предложили контракт, футболист окончательно сделал выбор в пользу карьеры в спорте.

Когда мне предложили контракт, я уже выбрал футбол и сказал, что грузчиком работать не буду,

– добавил он.

Рабочий день длился с 5 утра до 16:00, работа чередовалась неделей через неделю, а заработок за две недели работы составлял около 7 тысяч гривен. По словам футболиста, этих денег хватало на повседневную жизнь, а откладывать на что-то специально он тогда не думал.

Это первая работа. До нее ты почти ничего не получал, только стипендию, когда учился. Поэтому этих денег на жизнь сто процентов хватало,

– отметил Бибик.

Работа грузчиком укрепляла тело, но футболу непосредственно не помогала.

Видимо, где-то она и помогала, где-то сто процентов какие-то мышцы становились сильнее. Но особенно, чтобы прямо помогла мне физически в профессиональном футболе – то нет,

– сказал футболист.

Что известно о ФК Чернигов?