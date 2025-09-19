Накануне украинскую футбольную общественность всколыхнула скандальная новость об Артуре Рудько. 33-летний вратарь пытался нелегально покинуть территорию Украины.

Его поймали пограничники в компании с тремя другими мужчинами. Появилась новая информация о побеге голкипера и планов, которые он имел, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dynamomania.

Что планировал делать Рудько после побега?

Артур Рудько хотел продолжить карьеру за рубежом. Его звал азербайджанский клуб, с которым вратарь после пересечения границы должен был заключить соглашение.

Украинец намеревался заключить контракт с азербайджанской Габалой. Теперь уже это предложение неактуально,

– говорится в сообщении.

Что известно о скандальной попытке Рудька пересечь границу?

С 1 июля 2025 года вратарь находился в статусе свободного агента. В конце августа он рассказывал в комментарии Украинскому футболу, что имеет некоторые предложения, но в основном все они от иностранных клубов.

Вариантов в Украине практически нет. Есть приглашение из Израиля, Кипра, Азербайджана. Нужно уже определяться, что делать дальше. До последнего надеюсь найти команду дома,

– рассказывал Рудько.

После появления ряда инсайдов можно воссоздать хронологию скандальных событий:

По информации Константина Андриюка, в августе Артур Рудько оказался в розыске ТЦК. 22 августа его задержали и доставили в ТЦК.

Там футболисту оформили штраф в размере 17 тысяч гривен, который он заплатил. После этого Рудько прошел ВВК и 31 августа его мобилизовали, но отпустили, вероятно, для решения личных дел или сбора вещей.

Вратарь решил совершить побег из Украины, но он оказался неудачным – 3 сентября Артура задержали на границе Одесской области с так называемым Приднестровьем.

Голкипер и еще трое беглецов действовали по инструкциям из телеграмм-канала. Каждый из них должен был заплатить по восемь тысяч долларов в криптовалюте за успешное пересечение границы.

Напомним, что в течение карьеры Артур Рудько, в частности, играл за обоих украинских грандов – Динамо и Шахтер. В прошлом сезоне он выступал за Черноморец, который вылетел из УПЛ в Первую лигу.