Марокканский защитник ПСЖ Ашраф Хакими может досрочно завершить футбольную карьеру. 26-летнего футболиста обвиняют в тяжелом преступлении.

Защитнику ПСЖ грозит 15 лет лишения свободы, если в суде докажут его вину. Ашраф Хакими прокомментировал неприятную ситуацию, пишет 24 Канал со ссылкой на L'Équipe.

Как Хакими прокомментировал обвинения в изнасиловании?

26-летний футболист уверен в своей невиновности. Он пытается сохранять спокойствие на фоне громкого скандала.

"Я спокоен. Ложные обвинения – это ужасно и несправедливо. Я не пожелал бы такого никому. Я знаю, что правда выйдет наружу.

Мне не в чем упрекнуть себя, люди, которые меня знают, это понимают. Я спокоен и сосредотачиваюсь на важных вещах в жизни – на семье и футболе. Как я уже сказал, правда выйдет наружу", – сказал Хакими.

Отметим, что скандальная ситуация случилась 28 февраля 2023 года. По информации потерпевшей, Хакими пригласил ее в свой дом, где совершил изнасилование. Футболист отрицает все обвинения. Звезда ПСЖ убежден, что женщина пытается получить финансовую выгоду.

