Антигерой сборной Португалии на Евро-2024 заинтересовал именитый клуб из АПЛ

Жоау Феликс в ближайшее время может проверить собственные силы в другой команде из АПЛ. Португальский нападающий попал в сферу интересов именитого английского клуба.

Астон Вилла заинтересовалась 25-летним нападающим "аристократов". "Львы" планируют осуществить полноценный трансфер игрока, сообщает 24 канал со ссылкой на авторитетного инсайдера Фабрицио Романо.

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Феликс может покинуть Челси

В последнее время ситуация Жоау Феликса в Челси выглядит несколько напряженной. Из-за немалого количества качественных исполнителей главный тренер Энцо Мареска стал реже использовать португальца.

В Астони Вилле внимательно следят за ситуацией Феликса в Челси. К тому же агент нападающего ведет переговоры с несколькими клубами относительно потенциального перехода Жоау в другую команду.

К слову. Жоау Феликс впервые присоединился к Челси на правах аренды в сезоне 2022/2023. После чего вернулся в Барселону, но летом 2024 года "аристократы" осуществили полноценный трансфер игрока.

Отметим, что в текущем сезоне Жоау Феликс суммарно провел на поле 947 минут в 20 матчах за Челси в официальных турнирах. За это время португальский форвард записал на свой счет семь голов и два ассиста.