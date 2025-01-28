Астон Вілла зацікавилась 25-річним нападником "аристократів". "Леви" планують здійснити повноцінний трансфер гравця, повідомляє 24 канал із посиланням на авторитетного інсайдера Фабріціо Романо.

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Фелікс може покинути Челсі

Останнім часом ситуація Жоау Фелікса в Челсі виглядає дещо напруженою. Через чималу кількість якісних виконавців головний тренер Енцо Мареска став рідше використовувати португальця.

В Астоні Віллі уважно стежать за ситуацією Фелікса у Челсі. До того ж агент нападника веде перемовини з декількома клубами щодо потенційного переходу Жоау в іншу команду.

До слова. Жоау Фелікс вперше приєднався до Челсі на правах оренди у сезоні 2022/2023. Після чого повернувся в Барселону, але влітку 2024 року "аристократи" здійснили повноцінний трансфер гравця.

Зазначимо, що у поточному сезоні Жоау Фелікс сумарно провів на полі 947 хвилин у 20 матчах за Челсі в офіційних турнірах. За цей час португальський форвард записав на свій рахунок сім голів та два асисти.