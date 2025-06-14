Иранские спортсмены погибли в результате ракетных ударов Израиля

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по военным и ядерным объектам Ирана. В результате атаки пострадали гражданские люди.

Во время ударов баллистикой погибли двое иранских спортсменов, пишет 24 Канал со ссылкой на Tehran Times.

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Кто из спортсменов Ирана пострадал во время атаки Израиля

По данным иранских СМИ, утром 13 июня погиб член национальной сборной Ирана по паделю Парса Мансур. Он получил смертельные ранения, когда возвращался домой после тренировок.

Федерация тенниса Ирана выразила соболезнования по поводу потери.

С сердцем, полным скорби и печали, выражаем наши соболезнования семье этого спортсмена и иранской спортивной общественности в связи с мученической смертью Парси Мансура, иранского спортсмена,

– говорится в сообщении Федерации.

Также Tehran Times сообщило о гибели иранской велосипедистки Наджме Шамс. Во время обстрела она находилась в Тегеране. Спортсменка была известна своей страстью к отдыху на природе, велоспорту, а также имела научную степень в Тегеранском университете.

Напомним, что Израиль начал военную операцию против Ирана, чтобы помешать реализации ядерной программы вооружения. По данным аналитиков, Иран был близок к получению ядерной бомбы. В результате удара армии Израиля были убиты ученые, которые участвовали в программе, и ряд военных руководителей Ирана.

В ответ Иран нанес удар по израильским городам. Известно о трех погибших и около 80 раненых граждан Израиля.