Під час ударів балістикою загинули двоє іранських спортсменів, пише 24 Канал з посиланням на Tehran Times.

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Хто зі спортсменів Ірану постраждав під час атаки Ізраїлю

За даними іранських ЗМІ, вранці 13 червня загинув член національної збірної Ірану з паделю Парса Мансур. Він отримав смертельні поранення, коли повертався додому після тренувань.

Федерація тенісу Ірану висловила співчуття з приводу втрати.

Із серцем, сповненим скорботи та печалі, висловлюємо наші співчуття сім'ї цього спортсмена та іранській спортивній спільноті у зв’язку з мученицькою смертю Парси Мансура, іранського спортсмена,

– йдеться у повідомленні Федерації.

Також Tehran Times повідомило про загибель іранської велосипедистки Наджме Шамс. Під час обстрілу вона перебувала в Тегерані. Спортсменка була відома своєю пристрастю до відпочинку на природі, велоспорту, а також мала науковий ступінь у Тегеранському університеті.

Нагадаємо, що Ізраїль розпочав військову операцію проти Ірану, щоб перешкодити реалізації ядерної програми озброєння. За даними аналітиків, Іран був близьким до отримання ядерної бомби. Внаслідок удару армії Ізраїлю були вбиті вчені, які брали участь в програмі, та низка військових керівників Ірану.

У відповідь Іран завдав удару по ізраїльським містам. Відомо про трьох загиблих та близько 80 поранених громадян Ізраїлю.