У ніч на 13 червня Ізраїль розпочав військову операцію проти Ірану. Внаслідок ракетних ударів були знищені об'єкти ядерної програми та військове керівництво країни. Заручником бойових дій став іранський форвард Інтера Мегді Таремі, пише 24 Канал з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

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Таремі застряг у Тегерані

32-річний нападник повинен був вилетіти з Тегерану до Каліфорнії. Однак через ракетні атаки були скасовані усі рейси та закрито повітряний простір над Іраном.

Керівництво "нерадзуррі" перебуває на зв'язку зі своїм футболістом. У клубі сподіваються знайти вихід з непростої ситуації.

Новий головний тренер Інтера Крістіан Ківу дуже розраховує на іранського форварда. Свій перший матч на Клубному чемпіонаті світу-2025 "змії" зіграють 18 червня проти мексиканського Монтеррея.

Зазначимо, що Мегді Таремі став гравцем міланського Інтера влітку 2024 року. У минулому сезоні нападник зіграв 43 матчі, у яких забив 3 голи та віддав 9 асистів.

У складі збірної Ірану Таремі відзначився 53 забитими голами у 93 поєдинках. Його трансферна вартість становить 5 мільйонів євро.