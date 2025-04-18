В результате него есть немало разрушений. Среди прочего там пострадала спортивная инфраструктура, сообщает 24 Канал со ссылкой на Киев24.

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Очередной "военный объект"

Был разбит спортивный реабилитационный восстановительный центр и фитнес-клуб, который сейчас временно прекратил свою работу. Кроме этого россияне полностью разрушили отель.

В нем останавливались спортсмены во время тренировочных сборов. К счастью, там никого не было во время утренней атаки.

Это спортивный клуб, где ветераны продолжали свою спортивную карьеру. Временно, судя по всему прекратили, но ничего, мы все восстановим и снова пойдем на воду. И будем радовать окружающих своими старыми ветеранскими рекордами,

– прокомментировал разрушения президент СК "Тамерлан".

Напомним, что 16 апреля россияне разрушили ледовый дворец "Фаворит-Арена" в Херсоне. Там свои домашние матчи проводил хоккейный клуб Днепр, а также он был базой для подготовки фигуристов.