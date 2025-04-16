Шахтер в Кривом Роге почтил память жертв российской ракетной атаки: щемящее видео

После матча с Кривбассом делегация Шахтера посетила место трагедии в Кривом Роге. Ракетная атака России унесла жизни у 20 человек, в том числе 9 детей.

В среду, 16 апреля, донецкий Шахтер провел доигровку матча 5-го тура с Кривбассом (2:1). Сразу после поединка "горняки" в полном составе посетили место трагедии в Кривом Роге, пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Шахтера.

К теме "Проливаем кровь ради мира": реакция украинского спорта на ужасный удар по Кривому Рогу

Достойный поступок Шахтера

Футболисты, тренерский штаб и менеджмент клуба возложили цветы к мемориалу и устроили минуту молчания в честь погибших. Некоторые из игроков не сдерживали слезы.

"Слезы, боль, память... Почтили невинные жизни, оборванные в результате теракта в Кривом Роге. Никогда не забудем. Никогда не простим", – говорится в заметке Шахтера.

Видео чествования памяти жертв теракта

Напомним, что 4 апреля Россия нанесла удар баллистической ракетой по детской площадке в Кривом Роге. В результате террористической атаки погибли 20 человек, среди которых девять детей. Пострадавших более 70 человек.

Футболисты Шахтера возложили цветы к мемориалу жертв теракта / фото ФК Шахтер

Отметим, что российская армия продолжает террор против Украины. В Вербное воскресенье, 13 апреля, преступники нанесли ракетный удар по центру Сум. В результате очередного теракта погибло 35 человек, среди которых двое детей.