В воскресенье, 13 апреля, россияне ударили баллистической ракетой по центру украинского города Сумы. Террористы унесли по меньшей мере 21 жизнь человека, сообщает 24 канал.

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Реакция спорта

Представители спорта Украины отреагировали на ужасное преступление российской оккупационной армии. Борчиха Алина Акобия-Грушина коротко высказалась относительно ракетного удара по Сумах, опубликовав в инстаграме видео с места событий и подписью: "российские черти".

На террористический акт российских оккупантов отреагировал футбольный клуб Карпаты Львов. Пресс-служба "львов" распространила видео президента Украины Владимира Зеленского с места ракетного удара.

Лидер донецкого Шахтера Георгий Судаков в инстаграме показал последствия преступления россиян. Полузащитник "горняков" напомнил, что оккупанты нанесли удар по Сумах в Вербное воскресенье.

Вербное воскресенье. Люди жили свою жизнь. Россия продолжает террор мирного населения. Конченые м***и,

– написал футболист.

Украинская ассоциация футбола также отреагировала на ракетный удар по Сумах. В организации отметили, что в результате преступления россиян погиб по меньшей мере 21 человек, а еще 20 пострадали.

Ярослава Магучих эмоционально отреагировала на террористический акт россиян. Украинская легкоатлетка в инстаграме опубликовала последствия ракетного удара по Сумам и призвала мир остановить убийства украинцев.

Россия нанесла удар баллистической ракетой по центру Сум в Вербное воскресенье, когда десятки тысяч человек были на улицах. К настоящему моменту подтверждена гибель 20 человек. Невозможно смотреть на это и осознавать, что такие ужасные, бесчеловечные вещи происходят в моей стране. Остановите убийства украинцев,

– написала Магучих.

Реакция представителей спорта на удар по Сумах / Скриншоты из соцсетей

Напомним, что в субботу 12 апреля российская армия совершила очередное преступление. Ударный беспилотник оккупантов попал в киевский теннисный клуб "Антей", где в детстве тренировалась украинская теннисистка Марта Костюк.