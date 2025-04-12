Российская армия продолжает атаковать объекты гражданской инфраструктуры. В результате утренней атаки "шахедами" пострадал теннисный клуб "Антей в Киеве, пишет 24 Канал со ссылкой на портал Большой теннис Украины.

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Террористы повредили теннисный клуб в Киеве

От взрыва российского беспилотника сильно повреждено здание теннисного комплекса, а также корты. К счастью, никто из работников и посетителей клуба не пострадал.

Именно в теннисном клубе "Антей" в детстве тренировалась вторая ракетка Украины Марта Костюк. Сейчас там продолжает работать мама топовой украинской теннисистки – Талина Бейко.

Утром 12 апреля она должна была проводить тренировки с детьми.

Видео повреждений теннисного клуба "Антей" в Киеве

Отметим, что покрытие на теннисных кортах "Антей" было недавно обновлено благодаря финансовой поддержке Марты Костюк.