Російська армія продовжує атакувати об'єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок ранкової атаки "шахедами" постраждав тенісний клуб "Антей у Києві, пише 24 Канал з посиланням на портал Великий теніс України.

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Терористи пошкодили тенісний клуб у Києві

Від вибуху російського безпілотника сильно пошкоджено будівлю тенісного комплексу, а також корти. На щастя, ніхто з працівників та відвідувачів клубу не постраждав.

Саме у тенісному клубі "Антей" в дитинстві тренувалася друга ракетка України Марта Костюк. Наразі там продовжує працювати мама топової української тенісистки – Талина Бейко.

Вранці 12 квітня вона мала проводити тренування з дітьми.

Відео пошкоджень тенісного клубу "Антей" у Києві

Зазначимо, що покриття на тенісних кортах "Антей" було нещодавно оновлене завдяки фінансовій підтримці Марти Костюк.