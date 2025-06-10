Россияне повредили стадион "Спартак" в Киеве: фото разрушений известной арены

Столица Украины остается под массированным обстрелом беспилотников со стороны россиян. Среди пострадавших объектов есть и спортивные сооружения.

Российские террористы продолжают обстреливать украинские города. Уже три года с начала полномасштабной войны оккупанты атакуют гражданские объекты и убивают мирных людей, сообщает 24 Канал.

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Обломки на стадионе

Очередная массированная атака на Киев произошла в ночь на 10 июня. Россияне запустили по столице около сотни ударных беспилотников, которые повредили жилые дома и другую гражданскую инфраструктуру.

Одним из поврежденных объектов стал городской стадион "Спартак". От обломков дрона зафиксированы разрушения трибун и стен, а также поражены беговые дорожки и футбольное поле. К счастью, пострадавших нет.

Фото поврежденного стадиона "Спартак" / фейсбук Юлии Хан:

Отметим, что стадион расположен в Подольском районе Киева и редко используется для футбола. Преимущественно на нем играют в регби.

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Поврежденные беговые дорожки используются бегунами и легкоатлетами. Также на арене есть секторы для толкания ядра, метания диска, молота и копья. Стадион открылся в 1934 году, а в конце 70-х подвергся капитальному ремонту.

На нем установили четыре металлические башни для освещения. Вместимость арены составляет около пяти тысяч зрителей. В новейшей истории на арене построили два крытых спортивных зала, а также два поля для мини-футбола и бассейн.