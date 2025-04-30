Манчестер Юнайтед продолжает идти без поражений в Лиге Европы: прогноз на бой против Атлетика

Выступления манкунианцев в АПЛ и ЛЕ ощутимо отличаются. Команда Рубена Аморима может спасти провальный сезон и даже попасть в Лигу чемпионов.

В четверг, 1 мая, в Лиге Европы пройдут первые матчи 1/2 финала. Один из поединков пройдет в Бильбао, где местный Атлетик будет противостоять Манчестер Юнайтед, сообщает 24 Канал. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Бой фаворитов

Оба клуба демонстрируют уверенную игру в еврокубках. Атлетик занял второе место на этапе лиги, после чего прошел в плей-офф крепкую Рому и непростой Рейнджерс. При этом команда Вальверде неплохо идет в чемпионате Испании.

Баски четвертые и уже почти гарантировали себе место в Лиге чемпионов. А вот у Манчестер Юнайтед ситуация в АПЛ катастрофическая. Подопечные Аморима идут аж на 14 месте, поэтому шансов на еврокубки почти не осталось.

Единственный вариант – победа в Лиге Европы, которая предоставит прямую путевку в ЛЧ. Стоит отметить, что в еврокубках МЮ поражает, ведь это единственная команда, которая до сих пор не проигрывала на основной стадии.

Прогноз Favbet

В битве Атлетика и Манчестер Юнайтед за финал Лиги Европы шансы почти равны. Проход басков оценивается в 1,86. тогда как манкунианцев – в 1,94. Что же касается непосредственно первого матча, то Favbet выставил следующие котировки:

победа Атлетика – 2,08

ничья – 3,50

победа Манчестер Юнайтед – 4,15

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При этом эксперты не верят в результативную игру на "Сан-Мамесе". На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 2,25, тогда как на ТМ2,5 – 1,79. Главными фаворитами на забитый мяч являются следующие футболисты: