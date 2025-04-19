Перед началом этой стадии турнира искусственный интеллект проанализировал шансы всех участников на триумф. Суперкомпьютер смоделировал соревнования 10 000 раз и назвал наиболее вероятного чемпиона, сообщает 24 Канал со ссылкой на Opta Analyst.

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Прогноз от искусственного интеллекта

Главным фаворитом соревнования он считает Тоттенхэм, который по сумме двух матчей выбил немецкий Айнтрахт. Шансы лондонцев на завоевание трофея составляют 34,9%.

Основным конкурентом английского клуба считается Атлетик Бильбао с вероятностью триумфовать в Лиге Европы 28,5%. Тройку главных претендентов замыкает Манчестер Юнайтед – 24,2%.

Меньше всего шансов на победу в турнире искусственный интеллект дает норвежскому Буде-Глимту. Они оцениваются в 12,4%.



Шансы всех клубов на победу в ЛЕ-2024/2025 / Изображение Opta Analyst

Напомним, что первые матчи 1/2 финала Лиги Европы состоятся 1 мая. Трофей будущие финалисты разыграют 21 мая в Бильбао на стадионе "Сан-Мамес".