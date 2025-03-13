Атлетик в большинстве победил Рому, оставив команду Довбика без Лиги Европы
- Атлетик победил Рому со счетом 3:1, выбив ее из Лиги Европы.
- Голы забили Уильямс (дважды) и Берчиче для Атлетика, а Паредес реализовал пенальти для Ромы.
- Рома завершила свое выступление в Лиге Европы, а Атлетик прошел в четвертьфинал.
В четверг, 13 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала между командами Атлетик и Рома. Поединок на "Сан-Мамес" в Бильбао завершился в пользу представителя Испании.
Атлетик – Рома 3:1
Гол: Уильямс, 45+3, 82, Берчиче, 68 – Паредес, 90+3 (с пенальти)
Удаления: Гуммельс, 11 (Р)
В первом матче победу со счетом 2:1 одержала Рома. Тогда римляне забили решающий мяч в компенсированное время, пишет 24 Канал.
Читайте также Российского футболиста Реал Сосьедада не пустили в Англию на матч Лиги Европы
Беспомощная Рома
Клаудио Раньери в стартовом составе "волков" выпустил Артема Довбика. На острие атаки он заменил узбека Шомуродова.
Начало встречи стало холодным душем для Ромы. На 11-й минуте красную карточку за грубую игру получил защитник Матс Гуммельс. Ненужное удаление усложнило задачу для подопечных Раньери.
В конце первого тайма хозяева поля вышли вперед. Форвард Атлетика Нико Уильямс оказался на ударной позиции и точно отправил мяч в угол ворот.
Видео первого гола Уильямса
В начале второго тайма Раньери заменил Довбика, который был незаметным на поле. Впоследствии на скамейку запасных сел и Пауло Дибала. Вместо аргентинца вышел Шомуродов. Он оживил игру в атаке, но это не помогло римлянам.
На 68-й минуте Берчиче сильным ударом головой замкнул подачу с углового, удвоив преимущество Атлетика.
Видео гола Берчиче
"Баски" не остановились на достигнутом. За восемь минут до завершения основного времени Уильямс мастерским ударом снял вопрос о победителе.
Видео второго гола Уильямса
В компенсированное время Рома сделала одиннадцатиметровый. Паредес реализовал пенальти, сократив счет во встрече.
Видео гола Паредеса
До финального свистка футболисты Ромы пытались перевести игру в овертайм. Однако чуда не произошло. Атлетик одержал уверенную победу – 3:1.
- Рома на стадии 1/8 финала завершила свое выступление в Лиге Европы.
- Атлетик Бильбао вышел в четвертьфинал, где встретится с победителем противостояния Рейнджерс – Фенербахче.