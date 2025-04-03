После 8 голов в первом матче: Барселона минимально одолела Атлетико в полуфинале Кубка Короля
- Барселона победила Атлетико 1:0 во втором полуфинале Кубка Короля благодаря голу Феррана Торреса на 27-й минуте.
- В финале Кубка Короля Барселона встретится с Реалом.
В среду, 2 апреля, состоялся ответный матч второго полуфинала Кубка Испании. В нем сошлись Барселона и Атлетико.
Атлетико – Барселона 0:1
Гол: Торрес, 27.
В первом матче испанские команды расписали боевую ничью со счетом 4:4. Болельщиков ожидало ожесточенное противостояние, пишет 24 канал.
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Минимальная победа Барселоны
В первом тайме "каталонцы" доминировали на поле, создавая опасные моменты, особенно благодаря усилиям Ямаля, Педри и Террес Единственный гол в матче был забит на 27-й минуте: Ферран Торрес отличился после точной передачи Ламина Ямала.
Во второй половине встречи Атлетико активизировался, пытаясь отыграться. Команда произвела несколько тактических замен, выпустив на поле Ленгле, Хави Галана и Сорлота. Последний даже отметился голом, который, был отменен из-за офсайда.
Атлетико – Барселона: обзор матча
Отметим, что в финале Кубка Короля Барселона встретится с Реалом.