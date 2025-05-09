Конкурент Реала готов выложить солидную сумму за Лунина

Украинский голкипер Андрей Лунин попал на радары мадридского Атлетико. Клуб готов заплатить за вратаря солидную сумму.

Реал уже длительное время размышляет над судьбой Андрея Лунина в команде. "Королевский клуб" уже готов рассмотреть предложения по трансферу украинского голкипера.

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Атлетико нацелился на Лунина

"Матрасники" уже готовятся предложить Реалу 25 миллионов евро и готовятся приложить максимум усилий, чтобы приобрести украинца уже этим летом, пишет 24 канал со ссылкой на DefensaCentral.

Если не удастся подписать Андрея Лунина, то Атлетико попытается оформить трансфер Хоана Гарсии из Эспаньола.

Справка. В сезоне-2024/2025 Андрей Лунин сыграл 12 матчей, в которых пропустил 19 мячей и 4 раза отстоял "на ноль".

Отметим, что услугами украинского голкипера интересуются также престижные клубы АПЛ и турецкий Галатасарай.