Реал вже тривалий час роздумує над долею Андрія Луніна у команді. "Королівський клуб" вже готовий розглянути пропозиції щодо трансферу українського голкіпера.

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Атлетіко націлився на Луніна

"Матрацники" вже готуються запропонувати Реалу 25 мільйонів євро і готуються докласти максимум зусиль, щоб придбати українця вже цього літа, пише 24 канал з посиланням на DefensaCentral.

Якщо не вдасться підписати Андрія Луніна, то Атлетіко спробує оформити трансфер Хоана Гарсії з Еспаньйола.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Андрій Лунін зіграв 12 матчів, у яких пропустив 19 м'ячів та 4 рази відстояв "на нуль".

Відзначимо, що послугами українського голкіпера цікавляться також престижні клуби АПЛ і турецький Галатасарай.