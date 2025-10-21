Во вторник, 21 октября, состоятся матчи третьего тура Лиги чемпионов по футболу. В одном из них Арсенал дома будет принимать Атлетико.

Накануне этого поединка произошла неприятная ситуация, которая переросла в скандал. Из-за нее мадридский клуб подал официальную жалобу на "канониров" в УЕФА, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

Читайте также Даже думать не надо: Коноплянка назвал лучшего тренера в Украине

Что возмутило Атлетико перед матчем ЛЧ?

Команда Диего Симеоне за день до игры прибыла в Лондон, где вечером провела предматчевую тренировку. После нее футболисты собирались принять душ, однако им не удалось этого сделать.

Оказалось, что на стадионе не было горячей воды. Ситуация вызвала недоумение у футболистов и тренерского штаба "матрасников", которые замерзли, ведь проводили вторую часть тренировки под дождем.

Администрация мадридского клуба сообщила представителям Арсенала о проблеме в 17:30, но никакой реакции на это не последовало. Поэтому футболисты смогли принять душ лишь по прибытии в отель.

Делегация испанцев осталась разочарована условиями и отношением "канониров" к себе. Поэтому решила подать жалобу в УЕФА с требованием наказать лондонцев.

Справка. Матч между грандами европейского футбола начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что накануне произошла одна из величайших футбольных сенсаций XXI века. Клуб из села стал чемпионом Швеции и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

Что известно о матче Арсенал – Атлетико?