Накануне этого поединка произошла неприятная ситуация, которая переросла в скандал. Из-за нее мадридский клуб подал официальную жалобу на "канониров" в УЕФА, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.
Читайте также Даже думать не надо: Коноплянка назвал лучшего тренера в Украине
Что возмутило Атлетико перед матчем ЛЧ?
Команда Диего Симеоне за день до игры прибыла в Лондон, где вечером провела предматчевую тренировку. После нее футболисты собирались принять душ, однако им не удалось этого сделать.
Оказалось, что на стадионе не было горячей воды. Ситуация вызвала недоумение у футболистов и тренерского штаба "матрасников", которые замерзли, ведь проводили вторую часть тренировки под дождем.
Администрация мадридского клуба сообщила представителям Арсенала о проблеме в 17:30, но никакой реакции на это не последовало. Поэтому футболисты смогли принять душ лишь по прибытии в отель.
Делегация испанцев осталась разочарована условиями и отношением "канониров" к себе. Поэтому решила подать жалобу в УЕФА с требованием наказать лондонцев.
Справка. Матч между грандами европейского футбола начнется в 22:00 по киевскому времени.
Напомним, что накануне произошла одна из величайших футбольных сенсаций XXI века. Клуб из села стал чемпионом Швеции и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.
Что известно о матче Арсенал – Атлетико?
Команды подходят к поединку в отличной форме и имеют в своем активе беспроигрышные серии. Лондонцы последний раз уступали 31 августа, а мадридцы – 17 сентября.
После двух туров в Лиге чемпионов Арсенал набрал шесть очков, а подопечные Диего Симеоне – три.
По данным Transfermarkt, это будет третье очное противостояние между клубами. Впервые они встречались в полуфинале Лиги Европы-2017/2018 и тогда в Лондоне была зафиксирована ничья 1:1, а в Мадриде со счетом 1:0 победили хозяева.