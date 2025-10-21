Напередодні цього поєдинку сталася неприємна ситуація, яка переросла у скандал. Через неї мадридський клуб подав офіційну скаргу на "канонірів" до УЄФА, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Sun.

Читайте також Навіть думати не треба: Коноплянка назвав найкращого тренера в Україні

Що обурило Атлетіко перед матчем ЛЧ?

Команда Дієго Сімеоне за день до гри прибула до Лондона, де ввечері провела передматчеве тренування. Після нього футболісти збиралися прийняти душ, проте їм не вдалося цього зробити.

Виявилося, що на стадіоні не було гарячої води. Ситуація викликала подив у футболістів і тренерського штабу "матрацників", які замерзли, адже проводили другу частину тренування під дощем.

Адміністрація мадридського клубу повідомила представникам Арсенала про проблему о 17:30, але ніякої реакції на це не було. Тому футболісти змогли прийняти душ лише після прибуття в готель.

Делегація іспанців залишилася розчарована умовами та ставленням "канонірів" до себе. Тому вирішила подати скаргу в УЄФА з вимогою покарати лондонців.

Довідка. Матч між грандами європейського футболу розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні відбулася одна з найбільших футбольних сенсацій XXI століття. Клуб з села став чемпіоном Швеції й у наступному сезоні зіграє в Лізі чемпіонів.

Що відомо про матч Арсенал – Атлетіко?