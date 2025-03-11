Лунин готов зажечь против Атлетико: какие шансы у Реала пройти принципиального соперника в ЛЧ

Украинский кипер получит шанс проявить себя в Лиге чемпионов в дерби против Атлетико. В первом матче Реал смог создать запас благодаря минимальной победе.

В Лиге чемпионов 2024-2025 пройдут ответные матчи 1/8 финала. В среду, 12 марта, состоится дерби Мадрида, в котором Атлетико будет принимать Реал, сообщает 24 Канал. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Второй акт супербитвы

Первая игра на "Сантьяго Бернабеу" подарила напряженную развязку с тремя голами-красавцами. В первом тайме точными ударами обменялись Родриго и Альварес, а победный для "бланкос" гол после перерыва оформил Диас.

Теперь же судьба путевки в четвертьфинал определится на "Ванда Метрополитано". Атлетико и Реал в середине 10-х часто сражались друг с другом в Лиге чемпионов, даже в финалах. Однако победителем всегда выходил Реал.

Сейчас же команды еще и бьются за чемпионство в Ла Лиге вместе с Барселоной. Атлетико идет третьим, в одном балле позади Барсы и Реала. Правда, у каталонцев еще есть игра в запасе.

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Что же касается дуэли команд в Лиге чемпионов, то здесь фаворитом на выход в четвертьфинал является Реал. Коэффициент на итоговый успех команды Карло Анчелотти составляет 1,30, тогда как "матрасников" – 3,70. При этом в конкретном матче шансы Атлетико более высокие:

победа Атлетико – 2,58

ничья – 3,60

победа Реала – 2,70

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Вероятность серии пенальти равна 8,60. Кроме того, эксперты ожидают результативную встречу на "Ванда Метрополитано". На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 1,68, тогда как на ТМ2,5 – 2,20.

Есть высокая вероятность того, что в мадридском дерби в ЛЧ что в мадридском дерби в ЛЧ сыграет Андрей Лунин, ведь Тибо Куртуа не полностью восстановился от травмы. Коэффициент на то, что украинец сохранит ворота "на замке", составляет 4,05.