Испанский гранд хочет расторгнуть контракт с травматичным 32-летним защитником. Однако за такое досрочное прекращение сотрудничества скажется на бюджете Реала, пишет 24 Канал со ссылкой на El Gol Digital.

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Мадридскому клубу придется заплатить Давиду Алабе зарплату за последний год соглашения, если расторжение контракта будет в одностороннем порядке. А это выплата в размере 20 миллионов евро.

Несмотря на такую сумму руководство Реала рассматривает вариант с уходом австрийского игрока. "Сливочные" недовольны травматичностью Алабы и его игрой в целом.

В текущем сезоне-2024/2025 Алаба принял участие лишь в 9-ти матчах Реала, в которых запомнился лишь одной желтой карточкой. Суммарно 311 минут на футбольном поле.

Мадридский этап в карьере Давида Алабы

Звездный австрийский защитник перебрался в Реал в июле 2021-го года на правах свободного агента.

С тех пор Алаба провел в футболке "сливочных" 111 матчей, в которых отметился 5 голами и 9 ассистами.

Вместе с Реалом Давид дважды выигрывал Лигу чемпионов (2021/2022 и 2023/2024).

В 2023-м году стал победителем Клубного чемпионата мира.

Двукратный триумфатор Ла Лиги, выигрывал Кубок и дважды Суперкубок Испании.

С мадридским грандом выиграл Межконтинентальный кубок ФИФА и дважды Алаба поднимал над головой Суперкубок УЕФА.

К слову, Реал в 27-м туре обыграл Райо Вальекано 2:1 и сравнялся по очкам с лидером сезона Ла Лиги Барселоной. У обоих грандов по 57 баллов. Правда, у каталонцев есть игра в запасе против Осасуны.