Іспанський гранд хоче розірвати контракт із травматичним 32-річним захисником. Однак за таке дострокове припинення співпраці позначиться на бюджеті Реала, пише 24 Канал із посиланням на El Gol Digital.

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Мадридському клубу доведеться заплатити Давіду Алабі зарплату за останній рік угоди, якщо розірвання контракту буде в односторонньому порядку. А це виплата у розмірі 20 мільйонів євро.

Попри таку суму керівництво Реала розглядає варіант із відходом австрійського гравця. "Вершкові" незадоволені травматичністю Алаби та його грою в цілому.

У поточному сезоні-2024/2025 Алаба взяв участь лише у 9-ти матчах Реала, у яких запам'ятався лише однією жовтою карткою. Сумарно 311 хвилин на футбольному полі.

Мадридський етап у кар'єрі Давіда Алаби

Зірковий австрійський захисник перебрався у Реал у липні 2021-го року на правах вільного агента.

Відтоді Алаба провів у футболці "вершкових" 111 матчів, у яких відзначився 5 голами та 9 асистами.

Разом із Реалом Давід двічі вигравав Лігу чемпіонів (2021/2022 та 2023/2024).

У 2023-му році став переможцем Клубного чемпіонату світу.

Дворазовий тріумфатор Ла Ліги, вигравав Кубок та двічі Суперкубок Іспанії.

Із мадридським грандом виграв Міжконтинентальний кубок ФІФА та двічі Алаба підіймав над головою Суперкубок УЄФА.

До слова, Реал у 27-му турі обіграв Райо Вальєкано 2:1 та зрівнявся за очками із лідером сезону Ла Ліги Барселоною. В обох грандів по 57 балів. Щоправда, у каталонців є гра у запасі проти Осасуни.