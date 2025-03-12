Онлайн-трансляция матча Атлетико – Реал в плей-офф Лиги чемпионов

Мадридские Атлетико и Реал сыграют второй матч в рамках плей-офф Лиги чемпионов 12 марта 2025 года. Трансляцию игры на "Ванда Метрополитано" можно смотреть онлайн на сайте 24 Канала.

В Лиге чемпионов 2024-2025 на этой неделе проходят ответные матчи 1/8 финала. Центральной встречей среды, 12 марта, станет мадридское дерби между Атлетико и Реалом, сообщает 24 Канал.

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Атлетико мечтает о реванше

Неделю назад команды выдали эффектный матч на "Сантьяго Бернабеу", по итогам которого фанаты увидели три красивых гола. Победа же досталась Реалу благодаря голу Браима Диаса после перерыва.

Впрочем, вторую встречу Атлетико будет играть на своем стадионе, поэтому имеет возможность взять реванш у принципиального соперника. "Бланкос" традиционно является неудобным оппонентом для команды Симеоне в еврокубках.

Атлетико еще ни разу не удалось пройти Реал в Лиге чемпионов. При этом на внутренней арене команды ведут ожесточенную борьбу за чемпионство. "Матрасники" на один балл отстают от Барсы и Реала, но у каталонцев еще есть игра в запасе.

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Где смотреть

Матч Атлетико – Реал онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO. Начало поединка – 12 марта в 22:00 (по киевскому времени). Перед игрой транслятор организует студию с экспертами, которые обсудят встречу на стадионе "Ванда Метрополитано".

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Атлетико – Реал. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.