"Надо достать револьвер": Реал разрывает от судейства в мадридском дерби

После матча Атлетико и Реала в Ла Лиге разразился грандиозный скандал, раздутый клубным телеканалом "королевского" клуба. "Бланкос" обвиняют во всех грехах арбитра матча Ортиса Ариаса.

Судья якобы не показал в первом тайме сразу две красные карточки игрокам "матрасников". Даже Жозе Моуринью всю свою пресс-конференцию посвятил исключительно обсуждению спорных решений судей, пишет 24 Канал.

Реал требовал игры 9 на 11

После матча "Реал" бросил все медиа-усилия на то, чтобы преподнести поражение как вину арбитра. Обзор матча на клубном сайте вышел под заголовком "Ужасное судейство решило судьбу дерби".

А в эфире клубного телеканала эксперты только и делали, что обливали грязью Ортиса Ариаса за то, что он не удалил в первом тайме Ли Кан Ина и Ромеро. Они пренебрежительно отзывались о "лиге Тебаса и Негрейры" и назвали судью "другом Ламина Ямаля". Они также предположили, что для удаления в игре против "Реала" "соперники, видимо, должны достать револьверы на поле и выстрелить".

Реакции тренеров

Подлил масла в огонь и Жозе Моуринью, который пришел на пресс-конференцию с цветной распечаткой двух эпизодов, в которых "Реал" требовал удалений.

Арбитру не хватило опыта для работы на таком дерби. Ему 41 год. Это слабый судья, который обслуживал только небольшие матчи. Поздравляю судейский комитет с таким назначением,

– иронично заметил "Особенный".

Португалец подчеркнул, что его подопечным пришлось провести более 50 минут в полном составе против девяти соперников. Мол, тогда бы они вырвали победу во втором тайме.

На это ответил Диего Симеоне, который также во время общения с журналистами говорил о судействе.

Надо уметь уважать арбитра, коллег по работе. Нельзя переходить черту уважения, даже если тебя зовут Моуринью,

– задел своего визави аргентинец.

После поражения в дерби "Реал" опустился аж на четвертую строчку турнирной таблицы. Отставание от лидера "Барселоны" теперь составляет 6 очков.