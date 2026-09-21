Рефері нібито не показав у першому таймі одразу дві червоні картки гравцям "матрацників". Навіть Жозе Моурінью усю свою пресконференцію присвятив тільки обговоренню суперечливих рішень суддів, пише 24 Канал.

Реал вимагав гри 9 на 11

Після гри Реал кинув усі медіазусилля на те, щоб подати поразку як провину арбітра. Огляд матчу на клубному сайті вийшов із заголовком "Жахливе суддівство вирішило долю дербі".

А в етері клубного телеканалу експерти тільки те й робили, що поливали брудом Ортіса Аріаса за те, що не вилучив у першому таймі Лі Кан Іна та Ромеро. Вони зневажливо говорили про "лігу Тебаса і Негрейри" і назвали суддю "другом Ламіна Ямаля". Вони також припустили, що для вилучення в грі проти Реала "суперники мають, мабуть, дістати револьвери на полі і вистрілити".

Реакції тренерів

Підлив олії у вогонь і Жозе Моурінью, який прийшов на пресконференцію з кольорою роздруківкою двох епізодів, у яких Реал вимагав вилучень.

Арбітру не вистачило досвіду для роботи на такому дербі. Йому 41 рік. Це слабкий суддя, який обслуговував лише невеликі матчі. Вітаю суддівський комітет із таким призначенням,

– іронічно зазначив "Особливий".

Португалець наголосив, що його підопічні мали провести понад 50 хвилин повним складом проти дев'ятьох суперників. Мовляв, тоді б вони вирвали перемогу у другому таймі.

Опоненту відповів Дієго Сімеоне, який теж під час свого спілкування із журналістами говорив про суддівство.

Треба вміти поважати арбітра, колег по роботі. Не можна переходити межу поваги, навіть якщо тебе звати Моурінью,

– зачепив свого візаві аргентинець.

Після поразки у дербі Реал впав аж на четвертий рядок турнірної таблиці. Відставання від лідерів Барселони тепер складає 6 очок.