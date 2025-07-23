Украинская бойчиха ММА призналась, как изменилась ее жизнь с началом АТО

Россия вторглась в Украину ранее 2022 года. В 2014 году захватчики оккупировали полуостров Крым, а впоследствии часть Луганской и Донецкой областей.

Екатерина Шакалова родом из города Чистяково (Торез), Донецкая область. Украинская бойчиха ММА в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказала, как изменилась ее жизнь с началом Антитеррористической операции.

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Какие изменения произошли в жизни Шакаловой?

Екатерина Шакалова рассказала, что в то время ей было всего 16 лет. Украинская бойчиха ММА училась в спортивном интернате в Харькове и отправилась домой на каникулы, откуда некоторое время не могла вернуться на учебу.

Из-за всех событий Екатерина Шакалова пропустила примерно месяц обучения. Впоследствии спортсменка вернулась в Харьков в спортивный интернат, где столкнулась с насмешками от сверстников.

Было трудно, потому что никто меня не понимал и не воспринимал серьезно, а также не имел понятия, что происходит там. Все смеются, когда ты что-то рассказываешь. Это еще школа, подростки. Рядом с интернатом был учебный военный центр, где постоянно были выстрелы. Меня это очень сильно пугало, из-за чего другие смеялись. Такие у меня воспоминания с 2014 года,

– рассказала Екатерина Шакалова.

Напомним, что Екатерина Шакалова выступит 15 августа в андеркарде финала турнира PFL. Украинская бойчиха ММА встретится в поединке с Джулианой Веласкес.

Ранее сообщали, что Екатерина Шакалова рассказала о российских спортсменах в ММА. Украинская спортсменка ограничила общение с представителями вражеской страны.