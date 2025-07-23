Катерина Шакалова родом з міста Чистякове (Торез), Донецька область. Українська бійчиня ММА у ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповіла, як змінилось її життя з початком Антитерористичної операції.

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Які зміни відбулись у житті Шакалової?

Катерина Шакалова розповіла, що на той час їй було всього 16 років. Українська бійчиня ММА навчалась у спортивному інтернаті у Харкові та вирушила додому на канікули, звідки деякий час не могла повернутись на навчання.

Через усі події Катерина Шакалова пропустила приблизно місяць навчання. Згодом спортсменка повернулась до Харкова у спортивний інтернат, де зіткнулась з насмішками від однолітків.

Було важко, тому що ніхто мене не розумів та не сприймав серйозно, а також не мав гадки, що відбувається там. Всі сміються, коли ти щось розповідаєш. Це ще школа, підлітки. Поряд з інтернатом був навчальний військовий центр, де постійно були вистріли. Мене це дуже сильно лякало, через що інші сміялись. Такі в мене спогади з 2014 року,

– розповіла Катерина Шакалова.

Нагадаємо, що Катерина Шакалова виступить 15 серпня в андеркарді фіналу турніру PFL. Українська бійчиня ММА зустрінеться у поєдинку з Джуліаною Веласкес.

Раніше повідомляли, що Катерина Шакалова розповіла про російських спортсменів в ММА. Українська спортсменка обмежила спілкування з представниками ворожої країни.