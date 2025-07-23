Катерина Шакалова в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповіла про росіян на змаганнях. Зокрема, українська бійчиня висловилась про представників ворожої країни в ММА.

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Чи виступають росіяни в ММА?

Катерина Шакалова наголосила що в ММА немає обмежень щодо участі російських спортсменів. Українська бійчиня підкреслила, що здебільшого виступають вихідці з Дагестану.

Шакалова розповіла, як поводиться з російськими спортсменами під час участі на турнірах. Бійчиня заявила, що не спілкується з представниками ворожої країни та немає такого бажання.

Я з ними не спілкуюсь та не маю бажання, але вони завжди опускають голову, коли бачать українців, можуть привітатись (кивнути головою - 24 канал) та пройти мовчки. Я раніше була підписана на російських спортсменів, ми спілкувались здебільшого тільки на змаганнях,

– сказала Шакалова.

Катерина Шакалова підкреслила, що з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вона відписалась від усіх спортсменів з ворожої країни. Зі слів бійчині, з перших днів було зрозуміло, що з ними не може бути будь-якого спілкування.

Раніше повідомляли про те, що Катерина Шакалова розповіла про перехід на українську мову. Спортсменка відповіла, чи важливо це для українців.