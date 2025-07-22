Катерина Шакалова висловилась стосовно української мови. Бійчиня ММА відповіла, чи варто переходити на солов'їну, повідомляє 24 канал.

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Що сказала Шакалова про українську мову?

Катерина Шакалова наголосила, що це важке питання для неї. Проте, зі слів бійчині ММА, перехід на українську мову це важливо.

Спортсменка вважає, що варто переходити на українську мову. Катерина сказала, що це важливо робити поступово у школах, у державних структурах, телебаченні, а також інших ЗМІ.

Для мене та людей звідки я родом це важко. Причина у тому, що я вчилась в російськомовній школі, документи заповнювали російською мовою, я не знаю, як це можливо, але так було. Зараз я готова, якщо я житиму в Україні говорити українською, моя дитина буде рости в україномовному середовищі та говорити рідною мовою,

– сказала Шакалова.

Нагадаємо, що Катерина Шакалова наступний бій проведе в андеркарді фіналу PFL. Українська бійчиня ММА зустрінеться з Джуліаною Веласкес – 15 серпня 2025 року.

Незабаром на сайті 24 каналу вийде велике інтерв'ю з Катериною Шакаловою. Бійчиня ММА розповіла про свою кар'єру, проблеми через війну Росії проти України, переїзд до Німеччини.