Екатерина Шакалова высказалась относительно украинского языка. Бойчиха ММА ответила, стоит ли переходить на соловьиный, сообщает 24 канал.

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Что сказала Шакалова об украинском языке?

Екатерина Шакалова отметила, что это трудный вопрос для нее. Однако, по словам бойчихи ММА, переход на украинский язык это важно.

Спортсменка считает, что стоит переходить на украинский язык. Екатерина сказала, что это важно делать постепенно в школах, в государственных структурах, телевидении, а также других СМИ.

Для меня и людей откуда я родом это трудно. Причина в том, что я училась в русскоязычной школе, документы заполняли на русском языке, я не знаю, как это возможно, но так было. Сейчас я готова, если я буду жить в Украине говорить на украинском, мой ребенок будет расти в украиноязычной среде и говорить на родном языке,

– сказала Шакалова.

Напомним, что Екатерина Шакалова следующий бой проведет в андеркарде финала PFL. Украинская бойчиха ММА встретится с Джулианой Веласкес – 15 августа 2025 года.

Вскоре на сайте 24 канала выйдет большое интервью с Екатериной Шакаловой. Бойчиха ММА рассказала о своей карьере, проблемы из-за войны России против Украины, переезд в Германию.