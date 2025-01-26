Третий триумф: Синнер победил немца российского происхождения в финале Australian Open-2025

В воскресенье, 26 января, завершился первый Australian Open-2025 среди мужчин. В заключительном противостоянии в Мельбурне между собой встретились Янник Синнер и Александр Зверева.

Янник Синнер – Александр Зверев 6:3, 7:6 (4), 6:3

Первая ракетка мира Янник Синнер одолел Александра Зверева. Итальянский спортсмен одержал третью победу в очных встречах с немецким теннисистом, который имеет российские корни, сообщает 24 канал.

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Как Синнер победил Зверева

Противостояние между теннисистами продолжалось 2 часа и 45 минут. Первый сет отметился равной борьбой с небольшим преимуществом Янника Синнера.

Оба спортсмена не допустили ни одной двойной ошибки. Однако Зверев выполнил на один эйс больше, чем его итальянский оппонент – три против четырех, но все же первый сет забрал Синнер, благодаря реализованному брейк-пойнту.

Во втором сете немец с российскими корнями имел возможность сравнять счет, но ему не удалось развить преимущество после каждого гейма. В тай-брейке сильнее оказался итальянский теннисист.

Третий сет полностью прошел под контролем Янника Синнера. Итальянец смог выполнить три эйса и использовал один брейк-пойнт, а также не допустил ни одной двойной ошибки и одержал победу на престижном турнире.

Янник Синнер в третий раз победил на соревнованиях серии Grand Slam. До этого итальянский теннисист побеждал на открытых турнирах в Соединенных Штатах Америки и Австралии в 2024 году.

Видеообзор матча Синнер – Зверев: