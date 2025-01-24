В австралийском Мельбурне подходят к завершению мужской и женский турниры первого теннисного турнира Grand Slam в 2025 году. Так, среди мужчин определился первый финалист Australian Open-2025, сообщает 24 Канал.

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Ожидали большего от Джоковича

Самый титулованный теннисист в истории турнира Новак Джокович противостоял второй ракетке мира Александру Звереву. Первый сет выдался напряженным и остался за немцем после тай-брейка.

Впрочем, на этом поединок завершился из-за травмы Новака. Серб надорвал мышцу и не мог продолжить игру из-за невыносимой боли. Такое решение Ноле не понравилось болельщикам.

Те, очевидно, рассчитывали на долгую и ожесточенную борьбу в полуфинале. Поэтому когда Джокович прощался с трибунами, часть болельщиков начала его освистывать.

Видео инцидента с Новаком Джоковичем:

Не нужно освистывать игрока, когда он покидает матч из-за травмы. Я знаю, что все заплатили за билеты. Все хотят увидеть борьбу, но Новак Джокович отдал этому спорту абсолютно все. Он выигрывал этот турнир с разрывом мышцы живота, с разрывом мышцы бедра. И если он снялся, то это означает, что он просто не может играть,

– вступился за серба Александер Зверев.

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Таким образом, немецкий теннисист в третий раз в карьере вышел в финал турнира Grand Slam. Ранее Александер проигрывал в финалах US Open-2020 и Ролан Гарос-2024. Соперником немца в финале Australian Open в этом году станет Янник Зиннер или Бен Шелтон.