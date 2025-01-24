В австралійському Мельбурні підходять до завершення чоловічий та жіночий турніри першого тенісного турніру Grand Slam у 2025 році. Так, серед чоловіків визначився перший фіналіст Australian Open-2025, повідомляє 24 Канал.

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Очікували більшого від Джоковича

Найтитулованіший тенісист в історії турніру Новак Джокович протистояв другій ракетці світу Александеру Звєрєву. Перший сет видався напруженим і залишився за німцем після тайбрейку.

Втім на цьому поєдинок завершився через травму Новака. Серб надірвав м'яз та не міг продовжити гру через нестерпний біль. Таке рішення Ноле не сподобалось вболівальникам.

Ті, вочевидь, розраховували на довгу та запеклу боротьбу у півфіналі. Тому коли Джокович прощався з трибунами, частина вболівальників почала його освистувати.

Відео інциденту із Новаком Джоковичем:

Не потрібно освистувати гравця, коли він залишає матч через травму. Я знаю, що всі заплатили за квитки. Всі хочуть побачити боротьбу, але Новак Джокович віддав цьому спорту абсолютно все. Він вигравав цей турнір із розривом м’яза живота, із розривом м’яза стегна. І якщо він знявся, то це означає, що він просто не може грати,

– заступився за серба Александер Звєрєв.

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Таким чином, німецький тенісист втретє в кар'єрі вийшов до фіналу турніру Grand Slam. Раніше Александер програвав у фіналах US Open-2020 та Ролан Гарос-2024. Суперником німця у фіналі Australian Open цього року стане Яннік Зіннер або Бен Шелтон.