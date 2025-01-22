Топ-10 выигранных розыгрышей Свитолиной на Australian Open-2025: эстетическое видео

В воскресенье, 12 января, начался первый теннисный "мэйджор" 2025 года. Им традиционно стал Открытый чемпионат Австралии.

Успешнее всего из украинок на нем выступила Элина Свитолина. Она дошла до четвертьфинала, где, к сожалению, в трех сетах уступила представительнице США Мэдисон Киз – 6:3, 3:6, 4:6.

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Яркий перформанс Элины

На кортах Мельбурна уроженка Одессы одержала четыре победы. Она переиграла Сорану Кирстю, Кэролайн Доулхайд, Жасмин Паолини и Веронику Кудерметову, отдав им суммарно лишь один сет.

Пресс-служба Australian Open отметила игру Элины, информирует 24 Канал. Она опубликовала десять лучших выигранных розыгрышей от украинки, большинство из которых были просто космического уровня.

Лучшие выигранные розыгрыши Свитолиной на турнире: смотрите видео

Справка. Украинка повторила свое лучшее достижение на австралийском "мэйджоре". Она в третий раз в карьере дошла до стадии четвертьфинала. Предыдущие два были в 2018 и 2019 годах.

Отметим, что после завершения Australian Open Элина Свитолина вернется в топ-25 мирового рейтинга. Она расположится на 24-й строчке.