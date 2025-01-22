Мэдисон Киз – Элина Свитолина 2:1 (3:6, 6:3, 6:4)

Украинская теннисистка имела шанс впервые в карьере сыграть в полуфинале Australian Open. Это уже шестая встреча Свитолиной и Киз на корте, пишет 24 канал.

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Ожесточенная борьба за полуфинал

В первом сете Свитолина отыграла два брейкпойнта, что помогло им одержать победу в этой партии.

В следующих двух сетах победила уже Киз. В преимуществе американки также сыграл роль отыгранный брейкпойнт.

Во время матча украинка сделала 15 невынужденных ошибок, а Киз – 41. Также Свитолина 3 раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 1 из 2 брейкпойнтов.

Матч длился 1 час 54 минуты.

Видеообзор матча Киз – Свитолина

Отметим, что в одиночном разряде Australian Open не осталось ни одной представительницы Украины.