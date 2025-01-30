Авиакатастрофа в Вашингтоне: собака спасла американского фигуриста от гибели

В ночь с 29 на 30 января в Вашингтоне произошла авиакатастрофа. Пассажирский самолет врезался в военный вертолет во время приземления в аэропорту.

На борту самолета должно было быть 64 человека, среди которых немало спортсменов, которые возвращались с чемпионата США по фигурному катанию. Спасатели уже достали из реки, куда упали обломки, тела 18 погибших.

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Что спасло спортсмена

К счастью, среди них не оказался американский фигурист Джон Маравилла. Он чудом избежал авиакатастрофы, а его ангелом-хранителем стала собака, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Спортсмен рассказал, что во время регистрации на авиарейс ему сказали, что его домашний любимец слишком большой для перевозки. Поэтому он решил не садиться в самолет, который впоследствии потерпел авиакатастрофу, а добираться домой на автомобиле.

При этом фигурист подтвердил, что на борту самолета находилось немало других спортсменов, но отказался называть их имена:

Чувствую себя оцепеневшим, это безумие. К счастью, это был не мой самолет, но я знаю нескольких фигуристов, тренеров и семей, которые были в том самолете... Я не хочу называть имен, но в самолете было около 14 фигуристов, не считая их родителей и нескольких тренеров. Такая трагедия.

Напомним, что ранее Федерация фигурного катания США назвала фамилии американских спортсменов, которые были на борту самолета – Спенсер Лейн, Джина Хан, Франко Апарисио, а также сестры Эверли и Алидия Ливингстон.