На борту літака мало бути 64 людини, серед яких чимало спортсменів, які поверталися з чемпіонату США по фігурному катанню. Рятувальники вже дістали з річки, куди впали уламки, тіла 18 загиблих.

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Що врятувало спортсмена

На щастя, серед них не опинився американський фігурист Джон Маравілла. Він дивом уникнув авіакатастрофи, а його янголом-охоронцем став собака, повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Спортсмен розповів, що під час реєстрації на авіарейс йому сказали, що його домашній улюбленець занадто великий для перевезення. Через це він вирішив не сідати до літака, який згодом зазнав авіатрощі, а добиратися додому автомобілем.

При цьому фігурист підтвердив, що на борту літака перебувало чимало інших спортсменів, але відмовився називати їхні імена:

Почуваюся заціпенілим, це божевілля. На щастя, це був не мій літак, але я знаю кількох фігуристів, тренерів і сімей, які були в тому літаку… Я не хочу називати імен, але в літаку було близько 14 фігуристів, не враховуючи їхніх батьків та кількох тренерів. Така трагедія.

Нагадаємо, що раніше Федерація фігурного катання США назвала прізвища американських спортсменів, які були на борту літака – Спенсер Лейн, Джина Хан, Франко Апарісіо, а також сестри Еверлі та Алідія Лівінгстон.