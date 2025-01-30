Чемпионы мира из России были на борту самолета, который попал в авиакатастрофу в Вашингтоне

Вечером 29 января самолет American Airlines и вертолет армии США Black Hawk столкнулись в воздухе Вашингтона. Как стало известно утром 30 января, на борту упавшего самолета были представители фигурного катания из России.

О представителях фигурного катания на борту самолета, который попал в авиакатастрофу, первым сообщил спортивный агент Ари Закарян. Однако функционер не стал называть имена этих пассажиров самолета, пишет 24 Канал.

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Фигуристы и тренеры были на борту самолета

Впоследствии стало известно, что среди пассажиров самолета, который упал, были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов. еще два дня назад пара публиковала фото триумфа своих подопечных с соревнований.

На месте падения самолета, который раскололся на две части, вблизи национального аэропорта Рональда Рейгана в Вашингтоне, уже работает около 300 спасателей. Однако поисковую операцию осложняют погодные условия, ведь температура воды, куда упал самолет на глубину около двух метров, достигает нуля градусов.

Чуть позже американский фигурист Люк Ванг подтвердил информацию, что на борту самолета фигуристы и их тренеры.

Справка. В течение 20-26 января в Вичита (город в Канзасе) проходил чемпионат США по фигурному катанию.