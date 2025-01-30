Про представників фігурного катання на борту літака, який потрапив у авіакатастрофу, першим повідомив спортивний агент Арі Закарян. Однак функціонер не став називати імена цих пасажирів літака, пише 24 Канал.

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Фігуристи та тренери були на борту літака

Згодом стало відомо, що серед пасажирів літака, який впав, були чемпіони світу по фігурному катанні у парах Євгенія Шашкова та Вадім Наумов. ще два дні тому пара публікувала фото тріумфу своїх підопічних зі змагань.

На місці падіння літака, який розколовся на дві частини, поблизу національного аеропорту Рональда Рейгана у Вашингтоні, вже працює близько 300 рятувальників. Однак пошукову операцію ускладнюють погодні умови, адже температура води, куди впав літак на глибину близько двох метрів, сягає нуля градусів.

Трохи пізніше американський фігурист Люк Ванг підтвердив інформацію, що на борту літака фігуристи та їх тренери.

Довідка. Протягом 20-26 січня у Вічіта (місто у Канзасі) відбувався чемпіонат США по фігурному катанню.