Известны имена 11 фигуристов и тренеров, которые были на самолете во время авиакатастрофы в США

В ночь на 30 января в США произошла ужасная авиакатастрофа. На борту пассажирского самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа.

Сейчас подтверждено пребывание на самолете Bombardier CRJ700 11 спортсменов и их тренеров. Имена представителей фигурного катания обнародовало издание Channel2 NOW, пишет 24 Канал.

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Кто из фигуристов был на борту самолета

Группа фигуристов вместе с тренерами и родными возвращались с чемпионата США по фигурному катанию. Сейчас известны 11 фамилий представителей фигурного катания, которые находились на борту авиалайнера: Спенсер Лейн, Джинна Хан, Франко Апарисио, Эверли и Алидия Ливингстон, Шон Кей, Анджела Янг, Эдвард Чжоу, Вадим Наумов, Евгения Шишкова и Инна Волянская.

Отметим, что в списке присутствуют бывшие россияне Вадим Наумов, Евгения Шишкова и Инна Волянская. Чемпионы мира по парному катанию Наумов и Шишкова в конце 1990-х эмигрировали в США. В Америке супруги тренировали молодых фигуристов.

Инна Волянская во время спортивной карьеры в паре с Валерием Спиридоновым выступала за Советский Союз. После завершения активных выступлений она тоже переехала в США, где работала тренером.

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