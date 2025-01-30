Наразі підтверджено перебування на літаку Bombardier CRJ700 11 спортсменів та їх тренерів. Імена представників фігурного катання оприлюднило видання Channel2 NOW, пише 24 Канал.

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Хто з фігуристів був на борту літака

Група фігуристів разом з тренерами та рідними поверталися з чемпіонату США з фігурного катання. Наразі відомі 11 прізвищ представників фігурного катання, які перебули на борту авіалайнера: Спенсер Лейн, Джинна Хан, Франко Апарісіо, Еверлі та Алідія Лівінгстон, Шон Кей, Анджела Янг, Едвард Чжоу, Вадим Наумов, Євгенія Шишкова та Інна Волянська.

Зазначимо, що у списку присутні колишні росіяни Вадим Наумов, Євгенія Шишкова та Інна Волянська. Чемпіони світу з парного катання Наумов та Шишкова наприкінці 1990-х емігрували до США. В Америці подружжя тренували молодих фігуристів.

Інна Волянська під час спортивної кар'єри у парі з Валерієм Спиридоновим виступала за Радянський Союз. Після завершення активних виступів вона теж переїхала до США, де працювала тренером.

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