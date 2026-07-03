Матч держал в напряжении с первых минут и до финального удара с "отметки". У обеих команд было достаточно моментов, но исход встречи решила послематчевая лотерея, сообщает 24 Канал.

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Австралия – Египет 1:1 (2:4 по пенальти)

Голы: Хани, 55 (автогол) – Ашур, 13

Первый опасный момент создала Австралия. Вольпато решился на мощный удар издали, но мяч попал в перекладину.

Египтяне быстро наказали соперника за упущенную возможность. На 13-й минуте Ашур удачно откликнулся на навесную передачу и головой переправил мяч в сетку, не оставив шансов вратарю.

После забитого гола африканская команда завладела инициативой, больше контролировала мяч и не позволяла австралийцам регулярно угрожать своим воротам.

Сразу после перерыва Египет мог удвоить преимущество. Мармуш выскочил один на один с голкипером, однако не попал в створ ворот.

Впрочем, на 55-й минуте Австралия неожиданно сравняла счет. После подачи со стандарта Хани срезал мяч в собственные ворота, записав на свой счет уже второй автогол на этом чемпионате мира.

Обзор матча Австралия – Египет: смотрите видео от Megogo

Драма в дополнительное время и счастливый финал для Египта

После забитого гола Австралия стала играть увереннее, хотя по-настоящему опасных моментов у обоих ворот было немного.

Самое напряженное действие развернулось уже в добавленное время. Сначала после навеса Мохаммеда Салаха Рабия пробивал головой, однако вратарь Австралии совершил фантастический сейв. Через несколько минут Хассан целился в дальний угол, но защитник в последний момент заблокировал удар.

Основное время для определения победителя не хватило. Уже в дополнительное время Салах снова оказался в центре внимания, однако его удар прошел над перекладиной. Капитан Египта до последнего искал шанс принести победу своей команде, но игра закономерно перешла в серию пенальти.

В серии пенальти более точными оказались футболисты Египта. Они реализовали все свои попытки, тогда как австралийцы дважды не забили. Именно "фараоны" праздновали победу и оформили путевку в следующий раунд чемпионата мира-2026. В 1/8 финала египтяне сыграют с победителем матча Аргентина – Кабо-Верде.