Национальная сборная Украины во втором матче квалификации на чемпионат мира-2025 сыграет против команды Азербайджана. За ходом поединка можно следить онлайн на сайте 24 Канала.

Поединок против Азербайджана сборная Украины сыграет в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

Как Украина стартовала в отборе на ЧМ-2026?

Команда Сергея Реброва в стартовом матче встречалась с титулованной Францией. Вице-чемпионы мира были безоговорочными фаворитами поединка во Вроцлаве.

К сожалению, чуда не произошло. Украинцы, несмотря на неплохо проведенный второй тайм, уступили "Ле Бле" со счетом 0:2. У подопечных Дидье Дешама голами отметились Олисе и Мбаппе.

У "сине-желтых" было несколько стопроцентных моментов, которыми они не воспользовались. Артем Довбик и Илья Забарный были неточными в завершающих стадиях атак "сине-желтых".

Сборная Азербайджана тоже неудачно начала отбор. В первом туре она с разгромным счетом проиграла Исландии – 0:5. Этот результат повлек кадровые изменения на тренерском мостике Азербайджана. Главный тренер команды Фернанду Сантуш подал в отставку. На предматчевой пресс-конференции национальную сборную Азербайджана представлял один из ее тренеров Рашад Эюбов.

Поэтому после первых матчей Украина и Азербайджан оказались на дне турнирной таблицы группы D с нулем в графе набранных очков. В очном поединке соперники попытаются исправить ситуацию.

Где смотреть матч Азербайджан – Украина?

Поединок Азербайджан – Украина онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO, а также телеканале "Megogo Спорт" в кабельных сетях. Начало поединка – 9 сентября в 19:00 по Киеву.

Игра состоится в столице Азербайджана Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Азербайджан – Украина. В этой новости также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.

Азербайджан – Украина

Ориентировочный состав сборной Украины: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Михайличенко, Калюжный, Зинченко, Судаков, Гуцуляк, Зубков, Ванат.