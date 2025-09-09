Національна збірна України у другому матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2025 зіграє проти команди Азербайджану. За ходом поєдинку можна стежити онлайн на сайті 24 Каналу.

Поєдинок проти Азербайджану збірна України зіграє у Баку на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова. Зустріч розпочнеться о 19:00 за київським часом, пише 24 Канал.

Як Україна стартувала у відборі на ЧС-2026?

Команда Сергія Реброва у стартовому матчі зустрічалася з титулованою Францією. Віцечемпіони світу були беззаперечними фаворитами поєдинку у Вроцлаві.

На жаль, дива не сталося. Українці, попри непогано проведений другий тайм, поступилися "Ле Бльо" з рахунком 0:2. У підопічних Дідьє Дешама голами відзначилися Олісе та Мбаппе.

У "синьо-жовтих" було кілька стовідсоткових моментів, якими вони не скористалися. Артем Довбик та Ілля Забарний були неточними у завершальних стадіях атак "синьо-жовтих".

Збірна Азербайджану теж невдало розпочала відбір. У першому турі вона з розгромним рахунком програла Ісландії – 0:5. Цей результат спричинив кадрові зміни на тренерському містку Азербайджану. Головний тренер команди Фернанду Сантуш подав у відставку. На передматчевій пресконференції національну збірну Азербайджану представляв один із її тренерів Рашад Еюбов.

Відтак після перших матчів Україна та Азербайджан опинилися на дні турнірної таблиці групи D з нулем у графі набраних очок. В очному поєдинку суперники спробують виправити ситуацію.

Де дивитися матч Азербайджан – Україна?

Поєдинок Азербайджан – України онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO, а також телеканалі "Megogo Спорт" в кабельних мережах. Початок поєдинку – 9 вересня о 19:00 за Києвом.

Гра відбудеться у столиці Азербайджану Баку на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Азербайджан – Україна. У цій новині також будуть опубліковані відео голів і огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.

Азербайджан – Україна

Орієнтовний склад збірної України: Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Михайліченко, Калюжний, Зінченко, Судаков, Гуцуляк, Зубков, Ванат.